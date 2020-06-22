Путин посмертно наградил орденами тринадцать врачей из Петербурга, лечивших ковид-пациентов

22.06.2020, 0:20, Разное

Президент Владимир Путин в день медицинского работника подписал указы о награждении нескольких сотен врачей, принимавших участие в лечении коронавирусных пациентов. У тринадцати медиков из Петербурга стоит примечание о награждении посмертно.

Пятерым медикам присвоили звание Героев труда: это главврачи четырех больниц, где открыли коронавирусные стационары, в том числе московской больницы в Коммунарке, а также Покровской больницы в Петербурге, где сотрудники весной жаловались на отсутствие средств защиты.

Орден Николая Пирогова получили более 300 врачей в Москве, около 180 в Подмосковье и еще около ста в Петербурге. Его также присвоили медикам из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Карелии Коми и других регионов. Еще около 40 медикам и исследователям присвоили звание почетного врача. Медсестер, фельдшеров и водителей «скорой» наградили медалями имени хирурга и крымского архиепископа Луки.

Примечания о посмертном награждении стоят в президентском указе только у врачей из Петербурга. В списке, который ведут представители врачебного сообщества, на город приходятся почти 50 из более 470 умерших медиков. Глава Росздравнадзора несколько дней назад отчитывалась о почти 500 умерших от коронавируса медработниках; в ведомстве впоследствии называли эти цифры «неофициальными». К июню власти сообщали о заражении более десяти тысяч сотрудников больниц.

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