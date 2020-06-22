 

Министр культуры открыла акцию «Огненная картина войны» на Поклонной горе

22.06.2020, 0:16, Новости дня

На Поклонной горе в Москве в канун Дня памяти и скорби стартовала акция «Огненная картина войны», сообщают информационные агентства.

Акцию открыла министр культуры РФ Ольга Любимова. Она зажгла памятную свечу от Вечного огня около стен Музея Победы и установила ее в Зале памяти и скорби музея. Также министр возложила цветы к монументу «Скорбящая мать».

Любимова заявила: «Это невероятное ощущение и потрясающая акция, которая уже не первый год проходит в Музее Победы», – передает ТАСС.

Она рассказала, что в «музее запущен проект «Лица Победы», где мы можем увидеть фотографии тех, кто победил». Она выразила надежду, что «в следующем году мы снова сможем все обниматься и радоваться вместе».

От первой свечи участники движения «Волонтеры Победы» зажгли другие и выложили из сотен огоньков на площади перед Музеем Победы памятную инсталляцию – легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года «Отстоим Москву!» художников Николая Жукова и Виктора Климашина.

Напомним, на Крымской набережной в Москве в преддверии Дня памяти и скорби провели акцию «Линия памяти».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Появилось видео столкновения на большой скорости мотоцикла ДПС с такси в Москве

15.05 / Генсек ООН считает маловероятным проведение ежегодной сессии Генассамблеи в сентябре

28.05 / Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус

21.06 / Знаменитый иракский футболист умер от коронавируса

04.06 / В ДНР день проведения парада Победы объявили выходным

28.04 / Во Франции коронавирус назвали хуже войны и оккупации

04.05 / Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался Еврокомиссии на Россию

08.05 / Сюрреализм по-американски: как рынок воспринял худший в истории отчет по рынку труда?

20.04 / В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

07.05 / Россияне оценили работу на удаленке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска