В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

22.06.2020, 0:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 20 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них подтверждена пневмония, передает ТАСС.

Это наименьшее число скончавшихся за сутки за период с 17 апреля, когда скончался 21 человек.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в городе – 3617 человек

Накануне в Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом.

Напомним, в Москве впервые с апреля выявлено менее тысячи случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.