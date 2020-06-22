В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
22.06.2020, 0:08, Новости дня
В Москве за сутки умерли 20 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У них подтверждена пневмония, передает ТАСС.
Это наименьшее число скончавшихся за сутки за период с 17 апреля, когда скончался 21 человек.
Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в городе – 3617 человек
Накануне в Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом.
Напомним, в Москве впервые с апреля выявлено менее тысячи случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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