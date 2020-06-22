Свечи зажгли на Мамаевом кургане в канун Дня памяти и скорби
22.06.2020, 0:08, Новости дня
На Мамаевом кургане в Волгограде состоялась акция «Завтра была война», сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.
Она рассказала, что акция на Мамаевом кургане в канун Дня памяти и скорби проводится в девятый раз. Хотя обычно в акции участвуют тысячи жителей, но на этот раз из-за ситуации с коронавирусом число участников ограничили несколькими сотнями.
Состоялась минута молчания, затем – возложение цветов к Вечному огню. После этого участники акции со свечами поднялись к подножию монумента «Родина-мать зовет!», передает РИА «Новости».
Напомним, на Крымской набережной в Москве в преддверии Дня памяти и скорби провели акцию «Линия памяти».
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