Свечи зажгли на Мамаевом кургане в канун Дня памяти и скорби

22.06.2020, 0:08, Новости дня

На Мамаевом кургане в Волгограде состоялась акция «Завтра была война», сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

Она рассказала, что акция на Мамаевом кургане в канун Дня памяти и скорби проводится в девятый раз. Хотя обычно в акции участвуют тысячи жителей, но на этот раз из-за ситуации с коронавирусом число участников ограничили несколькими сотнями.

Состоялась минута молчания, затем – возложение цветов к Вечному огню. После этого участники акции со свечами поднялись к подножию монумента «Родина-мать зовет!», передает РИА «Новости».

Напомним, на Крымской набережной в Москве в преддверии Дня памяти и скорби провели акцию «Линия памяти».