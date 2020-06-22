 

Das Erste – проданная на аукционе гитара Курта Кобейна стала самой дорогой в истории

22.06.2020, 0:00, Новости дня

Принадлежавшая музыканту Курту Кобейну гитара Martin D18E была продана на аукционе в Лос-Анджелесе, более чем за $6 млн, пишет Das Erste. Таким образом, она стала самой дорогой гитарой в истории: её покупателем стал основатель фирмы RODE Питер Фридман.


Reuters

Гитара, принадлежавшая солисту группы Nirvana Курту Кобейну, была продана на аукционе в Лос-Анджелесе более чем за $6 млн, пишет Das Erste.

Как отмечает издание, проводивший торги аукционный дом «Julien’s» сообщил о том, что проданный инструмент установил новый мировой рекорд цены на гитары. Стартовая цена торгов составляла $1 млн.

Курт Кобейн купил эту уже 61-летнюю гитару марки Martin D18E в Лос-Анджелесе, пишет Das Erste. По словам сотрудника Julien’s Мартина Нолана, музыкант хотел найти гитару с историей: кроме того, её легко было переделать под левшу. Das Erste напоминает, что Кобейн использовал эту гитару на знаменитом концерте MTV Unplugged в 1993 году.

Покупателем инструмента стал основатель австралийской фирмы по производству микрофонов RODE Питер Фридман. После аукциона Фридман заявил, что гитара будет выставлена как экспонат в рамках международного тура: доходы от него пойдут на помощь деятелям искусства, пострадавшим от пандемии, пишет издание. 



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