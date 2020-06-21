 

Академик объяснил важность закрепления в Конституции «исторической» поправки

21.06.2020, 23:48, Новости дня

«Хорошо, что государство защищает наши исторические традиции и то, что для нас наиболее свято – память о победе в Великой Отечественной войне», – сообщил газете ВЗГЛЯД историк Александр Чубарьян, говоря о важности закрепления в Конституции нормы о недопустимости фальсификации истории.

«В нашей рабочей группе было много дискуссий на эту тему, звучали разные точки зрения. Но в итоге мы пришли к выводу, что формулировка о защите истории имеет хороший смысл», – сказал академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Александр Чубарьян.

«Кроме того, на эту поправку необходимо смотреть в комплексе с другими. Например, раньше у нас не было поправки о поддержке культуры, не было отдельной поправки по русскому языку. Сейчас они появляются. Потому хорошо, что государство защищает наши исторические традиции и то, что для нас наиболее свято – память о победе в Великой Отечественной войне», – подчеркнул историк.

Эксперт также призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам. «Я сам оформил заявку на электронный вариант волеизъявления, потому что это наш долг. Речь идет об изменениях в главном законе страны», – заключил Чубарьян.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею прописать в Конституции норму о недопустимости фальсификации истории. В статью 67 Основного закона предлагается внести поправку со следующей формировкой: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа защите Отечества не допускается».

В начале июня глава государства подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.



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