 

Администрация Трампа намерена закрыть программу защиты «мечтателей»

21.06.2020, 23:42, Новости дня

Администрация Трампа намерена в ближайшие полгода закрыть программу, защищающую от депортации иммигрантов, попавших в США в детском возрасте. Об этом сообщил в воскресенье исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф.

Верховный суд США на днях выступил против планов администрации закрыть программу. Однако, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, Волф заявил, что администрация Трампа считает эту программу незаконной, и что Верховный суд не стал с этим спорить.

«Ни в одном пункте этого решения не говорится, что программа является законной. Им просто не понравилось обоснование и процедуры, которые мы использовали», – сказал Волф.

В четверг Верховный суд заблокировал усилия Трампа закрыть Программу отложенного действия для прибывших в США детей, введенную при президенте Бараке Обаме, которая защищает от депортации примерно 649 тысяч иммигрантов.

Верховный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, признавшего незаконными действия Трампа по закрытию программы. Однако высшая судебная инстанция не запретила президенту предпринимать новые попытки закрыть программу.

В субботу Трамп заявил, что его администрация представит новые планы по закрытию программы.

Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, Волф сказал, что администрация будет продлевать визы участникам популярной программы, но в то же время будет искать способ закрыть ее навсегда.

Отвечая на вопрос, исключил ли Трамп возможность закрытия программы своим указом, Волф сказал, что администрация будет продолжать оказывать давление на Конгресс, чтобы он нашел решение этой проблемы.

В то же время он сообщил, что президент поручил министерству внутренней безопасности внимательно изучить решение Верховного суда и обдумать возможность подачи иска о его пересмотре с другим обоснованием.

«Я не буду забегать вперед президента. Он примет решение в нужное время, но министерство будет готово подготовить такое решение», – сказал он.



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