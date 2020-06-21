VOAэкспресс 21 июня 2020

21.06.2020, 23:42, Новости дня

Реформа полиции

Сенатор Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в верхней палате Конгресса, заявил, что страна «может предотвратить новые подобные смерти», приняв закон, допускающий урезание федеральной помощи органам полиции городов и штатов, если они не будут повышать качество подготовки и работы своих сотрудников.

Республиканцы и демократы ведут законодательные дебаты по поводу практик американских полицейских после случаев смерти афроамериканцев при задержании. По словам Скотта, ведущего сторонника реформы полиции среди республиканцев в Сенате, обе политические партии согласны с 70 процентами необходимых мер.

Мемуары Болтона

Федеральный суд отклонил просьбу администрации Трампа заблокировать публикацию книги бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. В то же время суд решил, что запрет не поможет остановить ущерб, уже нанесенный публикацией книги. В решении суда говорится, что бывший советник Трампа может быть подвергнут гражданской и даже уголовной ответственности за разглашение секретных сведений.

Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил в интервью CNN, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания.

В России

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Он, по его словам, подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции.

День отца

В текущем году США празднуют День отца 21 июня. В обращении, приуроченом к этой дате, Дональд Трамп поблагодарил мужчин, вовлеченных в воспитание детей и отметил их роль в процветании семей и общества.

Празднование Дня отца, традиционными атрибутами которого являются коллективные барбекю, веселье и семейные мероприятия, в этом году ограничено, несмотря на осторожное ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Искусство на карантине

Как пандемия коронавируса повлияла на работу творческих людей в США? Как самоизоляция отразится на разных видах искусства? Герой этого выпуска – художественный руководитель «Русского художественного театра» в Нью-Йорке Алексей Бураго. Смотрите видео до конца, в финале – сюрприз для аудитории «Голоса Америки».