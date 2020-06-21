Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июня 2020 года

21.06.2020, 23:37, Разное

За последние сутки выявлено 7 782 случая заражения коронавирусом в России, в Москве – 968. Это один из наименьших показателей за последние пару месяцев. Всего в стране зафиксировано свыше 584 тысяч случаев, за время эпидемии умерли 8 111 пациентов, 339,7 тысячи выздоровели.

Надбавки к заработной плате медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут продлены до сентября. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с медиками в режиме видеоконференции.

Тест на не выявил антител к коронавирусу у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это значит, что политик не болел COVID-19. Об этом Кадыров сообщил в своем аккаунте в соцсети “ВКонтакте”.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились почти 8,8 миллиона человек. Скончались 464 тысячи. В США выявили более 2,2 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,03.

Коронавирус в Москве

Заболели – 213 956

Умерли – 3 434

Выздоровели – 130 431

Коронавирус в России

Заболели – 584 680

Умерли – 8 111

Выздоровели – 339 711

Коронавирус в мире

Заболели – 8 527 990

Умерли – 454 880

Выздоровели – 4 460 060

Статистика коронавируса в России и мире на 22 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква213 9643 597135 556Россия584 6808 111339 711США2 216 785123 819720 059Весь мир8 810 963

464 880

4 760 833

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