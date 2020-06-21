США подготовили к отправке на Украину ракеты «Джавелин»
21.06.2020, 23:30, Новости дня
Подготовлен груз военной помощи для отправки на Украину, сообщило транспортное командование США.
Сообщается, что военные американских ВВС, приписанные к авиабазе «Довер», «грузят вооружение» на самолет компании Atlas Air Worldwide.
Вашингтон заявил, что США «привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
В частности, к отправке на Украину подготовлены ракеты для противотанковых комплексов «Джавелин».
Текст сопровождается фотографией погрузки упакованных комплектов. Только на видимой платформе можно насчитать 120 штук ракет в пусковых трубах. В отрытом люке грузового самолета видны еще палеты с ракетами.
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