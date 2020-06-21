США подготовили к отправке на Украину ракеты «Джавелин»

21.06.2020, 23:30, Новости дня

Подготовлен груз военной помощи для отправки на Украину, сообщило транспортное командование США.

Сообщается, что военные американских ВВС, приписанные к авиабазе «Довер», «грузят вооружение» на самолет компании Atlas Air Worldwide.

Вашингтон заявил, что США «привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

В частности, к отправке на Украину подготовлены ракеты для противотанковых комплексов «Джавелин».

Текст сопровождается фотографией погрузки упакованных комплектов. Только на видимой платформе можно насчитать 120 штук ракет в пусковых трубах. В отрытом люке грузового самолета видны еще палеты с ракетами.