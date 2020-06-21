Перекачка дизельного топлива, вытекшего на электростанции в Якутии, завершена

21.06.2020, 23:25, Новости дня

Энергетики производственного подразделения филиала "Среднеколымский РЭС" ОА "Сахаэнерго" завершили перекачку в резервную емкость дизельного топлива в объеме 4 тонн, вытекшего на электростанции в Якутии. В 9:00 по московскому времени МЧС доставит сорбент для обработки загрязненной почвы вокруг резервуара. Об этом СМИ сообщили представители "Сахаэнерго".

В настоящее время проводится организация работ по рекультивации почвы, передает РИА Новости.

ЧП произошло сегодня, 21 июня, на дизельной электростанции в селе Аргахтах Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия). Из поврежденного резервуара на электростанции вытекло дизельное топливо. Общий объем емкости, из которой вытекало топливо, составляет 160 тонн.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.