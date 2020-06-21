 

“Эвертон” и “Ливерпуль” не выявили победителя

21.06.2020, 23:25, Новости дня

В Ливерпуле, на стадионе “Гудисон Парк” состоялся центральный матч 30 тура английской премьер-лиги. “Эвертон” и “Ливерпуль” сыграли вничью 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, мерсисайдское дерби нельзя назвать скучным. Обе команды создали немало опасных моментов. Причем выступавший в роли хозяина “Эвертон” был ближе к победе. Однако вратарям соперников Джордану Пикфорду (“Эвертон”) и Алиссону Беккеру (“Ливерпуль”) удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

“Ливерпуль” набрал 83 очка и уверенно лидирует. Идущий вторым “Манчестер Сити” отстает на 23 очка. “Эвертон” с 38 очками расположился на 12 позиции.



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