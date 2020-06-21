Кабмин Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина. С 22 июня сняты запреты на деятельность кафе, ресторанов и отелей

21.06.2020, 23:20, Новости дня

19 июня на сайте Кабинета Министров Украины опубликовали постановление №500 об условиях адаптивного карантина, которые будут действовать до 31 июля.

По сравнению с постановлением №392 от 20 мая в документ внесены изменения, касающиеся снятия запретов на деятельность ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, гостиниц, баз отдыха, учреждений культуры и фитнес-центров. В соответствующем пункте сказано, что продляется лишь запрет на открытие детских учреждений оздоровления и отдыха.

Также теперь допускается проведение массовых мероприятий с участием не более чем одного человека на 5 м² площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Ранее этот пункт запрещал проведение таких мероприятий с количеством участников более 10 человек (с некоторыми исключениями).

Начиная с 22 июня запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном экзамене, аттестации в форме тестовых экзаменов “КРОК”; осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведение подготовки судоводителей малых и маломерных судов;

деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве, превышающем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

17 июня правительство продлило адаптивный карантин, несмотря на существенный рост заболеваемости COVID-19.