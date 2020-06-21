«Есть основания радоваться»

21.06.2020, 23:12, Разное

Найдено средство, помогающее тяжелым больным при COVID-19.

Фото: Zuma / TASS

Оксфордский университет объявил об успехе рандомизированного клинического испытания стероидного препарата дексаметазон как лекарства от COVID-19. В испытании участвовало более 11 500 человек из 175 больниц.

Среди самых тяжелых больных — тех, кто получал искусственную вентиляцию легких, — препарат снижал вероятность смерти на 41%. Мы попросили профессора НИУ ВШЭ, доктора медицинских наук Василия Власова прокомментировать это сообщение.

Василий ВласовДоктор медицинских наук, профессор

— Новость из Великобритании о том, что у дексаметазона обнаружено большое лечебное действие, является лишь относительно неожиданной. Этот блестящий результат явился не случайной находкой, он получен в рамках большого высококачественного исследования, проводимого британскими учеными.

В этом исследовании систематически на основе правильной научной методологии изучается действие целого ряда препаратов.

Дексаметазон оказался первым из них, потому что его лечебный эффект оказался самым большим. Может быть, некоторые другие препараты из этого испытания также покажут свою эффективность, меньшую, и она будет статистически значимой, когда наберется больше пациентов. Эти испытания ни в коем случае не надо путать с теми «опробованиями» на 20–50 пациентов, которые практикуются у нас и о которых сообщается скорее в газетах, чем в реферируемых научных журналах.

Также у дексаметазона есть одно очень важное преимущество: он не просто первый препарат, о котором мы знаем, что он помогает при тяжелом течении легочного поражения при COVID-19, но этот эффект — большой.

Это чрезвычайно важно, потому что до сих пор ни одного препарата не было с подтвержденным эффектом вообще.

Второе: дексаметазон — это хорошо известный, достаточно безопасный препарат.

И третье — это препарат дешевый. Это означает, что со вчерашнего дня массы больных во всем мире получают шанс на существенное снижение вероятности смерти. Применение дексаметазона при самых различных состояниях является широко известной медицинской практикой. Профессор Ю. Шварц в Саратове всех своих больных с COVID-19 лечит с использованием дексаметазона.

Практика такого применения не является стандартной, но она и не является необычной. Дело в том, что в медицине принято, как правило, применять лекарства по зарегистрированным показаниям. Но в случае, когда врач считает это обоснованным, он может применять препарат за пределами зарегистрированных показаний, то есть off label.

У нас в стране при министре Скворцовой было много сделано, чтобы помешать врачам реализовывать это традиционное право, но, к счастью, она не смогла полностью заблокировать эту возможность. При COVID-19 почти все препараты применяются за пределами зарегистрированных показаний.

К сожалению, эта практика очень забюрократизирована вследствие глупых ограничений, введенных министром Скворцовой.

Это создает известные затруднения врачам, но врачи все-таки это делают. Я думаю, что публикация результатов испытания дексаметазона в полном виде не за горами, и мы вскоре узнаем больше деталей. Пока у нас есть основания радоваться за успех медицины, в том числе за наших русских врачей.

— А почему изучали именно этот препарат и почему он помогает только самым тяжелым больным?

— Кортикостероиды — это препараты, которые обладают разносторонним действием. В частности, гипотеза о потенциальном эффекте препарата могла быть основана на его противовоспалительном действии. Но это лишь предположение. Такого рода препарат должен был бы быть полезен при средней тяжести и тяжелом состоянии больных, когда и наблюдается воспаление легких. Никакого значения для больных с легкими формами этот препарат, конечно же, не имеет.

Андрей Заякин

сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»