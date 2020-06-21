Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» русского народа»
21.06.2020, 23:08, Новости дня
Глава российского государства Владимир Путин напомнил о том, что у республик СССР было право выхода, но процедуру выхода не прописали заранее.
Путин обратил внимание на ситуацию, при которой «республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а затем решила выйти из Советского Союза.
«Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», – приводит слова президента РФ ТАСС.
Путин посетовал, что «ничего этого не было прописано».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет