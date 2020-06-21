 

Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» русского народа»

21.06.2020, 23:08, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин напомнил о том, что у республик СССР было право выхода, но процедуру выхода не прописали заранее.

Путин обратил внимание на ситуацию, при которой «республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а затем решила выйти из Советского Союза.

«Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», – приводит слова президента РФ ТАСС.

Путин посетовал, что «ничего этого не было прописано».



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