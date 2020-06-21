Польский эксперт – как бы Путин ни старался «избить Польшу», «второй Ялты» не будет

21.06.2020, 22:54, Новости дня

В нынешних условиях нет малейших шансов на создание нового миропорядка, который так нужен стремящейся выйти из изоляции России, уверен польский эксперт Гжегож Кучиньский. В беседе с Do Rzeczy он пожаловался, что исторические нападки на Польшу, пусть и продиктованные внешнеполитическими целями России, очень несправедливы, ведь если кто-то не знает историю Польши, вполне в них может поверить.



Reuters

Цель публикации статьи Владимира Путина, в которой он обвиняет Польшу в трагедии 1939 года, заключается в том, что российский лидер хочет подчинить толкование истории текущим политическим целям, считает эксперт по российским спецслужбам Гжегож Кучиньский. В беседе с Do Rzeczy он обращает внимание на то, что нападать на Польшу и обвинять её в начале Второй мировой войны абсолютно неуместно, ведь Польша была одной из главных жертв этой войны — и этот факт известен всем.

«Путин поставил перед собой очень сложную задачу, цель которой заключается в переписывании истории, но факты же изменить нельзя. Смысл этого всего состоит в том, чтобы, атакуя Польшу, обратить на себя внимание Франции и Англии. На них российский политик не намерен нападать, хоть ему и известно, что англичане и французы в каком-то смысле ладили с Гитлером. Путин избрал себе Польшу в качестве мальчика для битья. Это очень несправедливо», — с сожалением констатирует эксперт.

Кучиньский отмечает, что попытками притеснения Польши в западных СМИ президент Россиия практически «подмигивает» французам и англичанам. Путин знает, что во время войны с Германией сговор был именно между Францией и Германией, а Польша в нём не участвовала. На основании факта оккупации Польшей Заользья Москва строит фундамент мнимого соглашения между Польшей с Гитлером. Эксперт также обвинил российского президента в антисемитизме. «То, что делает Путин, не случайно. Напомню, что в конце 2019 года Путин напал на Польшу на историческом поле.Тогда он говорил об антисемитизме и тем самым пытался приписать антисемитизм Второй Речипосполитой. Это абсурд. Однако если кто-то не знает историю Польши, он вполне может в это поверить», — предупреждает он.

На вопрос о том, чего желает добиться Путин, предложив устроить встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, Кучиньский ответил: «Путин пользуется случаем круглой даты годовщины окончания Второй мировой войны. Вот почему он говорит об урегулировании международных вопросов, но это нереально. Я не могу себе представить, чтобы, сидя за одним столом, представители Китая, США и Великобритании смогли сообща определить новый миропорядок. Не будет второй Ялты. Нет малейших шансов для создания нового миропорядка. Это пустые лозунги Путина, которые продиктованы желанием выйти из изоляции».

ЕС только что продлил санкции в отношении РФ в ответ на «агрессию против Украины». С 2014 года Россию отодвинули от международного мейнстрима, поэтому она хочет снова сесть за стол переговоров с крупнейшими игроками и продолжить игру. Кучиньский обращает внимание на то, что после начала пандемии коронавируса много говорилось о том, что конфликты следует отложить в сторону, и этой ситуацией решила воспользоваться здесь Россия.