Путин о том, будет ли баллотироваться на новый срок: «Там видно будет»

21.06.2020, 10:35, Новости дня

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Он, по его словам, подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции. Одна из них предусматривает так называемое "обнуление" сроков Путина, то есть даёт ему возможность после 2024 года баллотироваться ещё на два шестилетних срока.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Там видно будет", – ответил на вопрос о возможности нового срока Путин в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", который покажут сегодня вечером по каналу "Россия-1".

Президент России Владимир Путин в интервью в фильме телеканала «Россия-1» заявил: "Я не исключаю такой возможности. Если это возникнет в Конституции – возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет".

Президент также сказал, что, если бы не "обнуление", уже вскоре, не дожидаясь 2024 года, "вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников". По действующей сейчас Конституции Путин в 2024 году не имеет права баллотироваться.

Телеканал и агентства приводят и другие цитаты из фильма – в частности, Путин допустил дальнейшее ухудшение отношений с Украиной. Ему не понравились высказывания президента этой страны Владимира Зеленского о Второй мировой войне

В первоначальном варианте поправок, которые Путин внёс в Госдуму в январе, поправки об "обнулении" его сроков не было. Она появилась только в день принятия законопроекта 10 марта – с инициативой выступила депутат Валентина Терешкова. Путин, выступив после этого в Думе, сказал, что не возражает против поправки.

Критики президента России указывают на то, что поправка даёт ему право теоретически оставаться у власти до 2036 года, то есть править Россией дольше, чем все правители в XX веке. Путину в 2036 году будет 84 года.

В агитационных материалах за поправки "обнулению" уделяется скромное место или оно вообще не упоминается, в отличие от поправок об индексации пенсий, запрете на иностранное гражданство для чиновников или браке как союзе мужчины и женщины.

Голосование о принятии поправок пройдёт с 25 июня до 1 июля