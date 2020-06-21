Штаб Трампа – о фальшивых заявках на билеты для участия в митинге в Талсе

21.06.2020, 22:35, Новости дня

Предвыборный штаб Дональда Трампа опроверг сообщения о том, что пользователи видеоплатформы TikTok и поклонники корейских поп-групп помешали участию сторонников Трампа в митинге в Талсе, штат Оклахома, подавая заявки на бесплатные билеты, но не собираясь при этом участвовать в мероприятии.

«Левые и интернет-тролли ликуют, думая, что они как-то повлияли на число участников митинга, но они не понимают, о чем они говорят, и не знают, как организуются наши митинги», – говорится в заявлении главы штаба Брэда Парскейла, опубликованном в воскресенье.

«Журналисты, которые с восхищением пишут о TikTok и фанатах корейского попа, не связавшись со штабом для получения комментариев, ведут себя непрофессионально, с готовностью играя роль простаков в этом цирке», – добавил он.

Парскейл заявил, что регистрация для участия в митинге означает лишь, что люди предоставляют контактный номер телефона, и штаб постоянно вычищает вымышленные номера, как это произошло «с десятками тысяч номеров», когда штаб рассчитывал возможное число участников митинга в Талсе.

«Мы никогда не учитывали эти поддельные заявки на билеты. Эти жалкие попытки сорвать наше мероприятие выглядят еще более глупыми из-за того факта, что каждый митинг открыт для всех, и участники допускаются на него в порядке живой очереди, а предварительная регистрация не является обязательной», – говорится в заявлении.

Парскейл заявил, что на количество участников митинга «действительно повлияли СМИ фейковых новостей, которые целую неделю отговаривали людей от участия из-за COVID, и демонстранты, а также недавние картины американских городов в огне».

«Вызывает отвращение, что СМИ прославляют тот страх, который они создали, хотя это типично для них. И это заставляет задуматься, почему мы тратим время на аккредитацию СМИ на мероприятиях, когда они не выполняют свою работу профессионально», – говорится в заявлении Парскейла.

Ранее пользователи нескольких социальных сетей, включая TikTok, начали выкладывать сообщения и видео о том, что они подали заявку на бесплатный билет ради шутки, хотя не собирались идти на митинг.

Телекомпания CNN ранее сообщила, что инициатором кампании стала пользователь TikTok Мэри Джо Лаупп.