Петр Верзилов рассказал, что его подозревают в применении силы к представителю власти в рамках “московского дела”

21.06.2020, 22:30, Новости дня

Издатель российского издания “Медиазона” и участник активистской группы Pussy Riot Петр Верзилов рассказал, что его задержали и допросили в качестве подозреваемого в применении силы к представителю власти. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено в рамках так называемого “московского дела”, массовых протестов из-за недопуска независимых кандидатов к участию в местных выборах летом 2019 года.

Верзилов также рассказал, что разрешение на следственные действия были подписаны генералом Рустамом Габдулиным. Обыск проводило Главное Управление СК по расследованию особо важных дел.

В 7 утра 21 июня Верзилов написал коллегам из “Медиазоны”, что уго дверь в квартиру пытаются взломать. После этого он перестал выходить на связь.

Утром корреспондент “Медиазоны” побывал в доме Верзилова и сообщил, что дверь в его квартиру действительно выломана и приставлена обратно в проем. Соседи подтвердили, что в районе 7 утра около 10 человек выламывали дверь.

Другой сосед Верзилова сообщил, что двое человек из тех, что взламывали дверь в квартиру, были в полицейской форме.

Позже стало известно, что полиция пришла в галерею “АРТ4”, где выставлялись современные российские акционисты, в том числе и арт-группа “Война”, в которую входил Верзилов. Как сообщили Настоящему Времени, полицейские принесли с собой в галерею кувалду, позже изнутри доносились громкие звуки, похожие на удары кувалдой по твердому предмету.