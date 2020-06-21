Личное: Хорошая девочка

21.06.2020, 22:18, Разное

Все так называемые «незакрывающиеся гештальты» — это жадность. Жаль отпустить присвоенное, хотя если это присвоенное никак не дается, оно чужое. Но разжать жадные ручонки и железные челюсти нелегко.

Только поэтому на помощь приходит так называемая «надежда», а на самом деле корона. Обычно это корона Победителя: еще немного и цель будет достигнута, уже есть небольшие подвижки. На самом цель все дальше после короткой иллюзии приближения под щипцами. В этом письме тоже популярная корона, корона Спасателя: бедный, обиженный, недолюбленный Волчонок, не верящий в любовь. А Волчонок уже не знает, как укрыться от этой надоедливой липкой тетки.

bamboo_beach

Здравствуйте, уважаемая Эволюция, пишу вам, т.к. нужна помощь в ситуации.

Обо мне 27 лет, хорошая девочка, было всего 3 серьезных отношений за всю жизнь, ВО, квартира от родителей, сейчас учусь на другую специальность, почти противоположную.

(Она думает, что она — хорошая девочка, а обычные девочки имеют к 27 годам десятки разных романов. Хотя хорошие девочки — это те, кто работают, а не только учатся на шее у родителей. И к 27 годам уже выходят замуж, а не просто спят с разными мужчинами. И залипание свое на одном мужике она тоже считает признаком хорошести, а не липкости)

Об А. второй парень в моей жизни, самый прекрасный человек, из тех, что я когда-либо встречала. Благородный, ответственный, с хорошими границами, умница, на пару лет старше. Встречались год, и я начала давить с женитьбой, хотя объективно все было хорошо, мы никогда не ругались, потому что даже поводов не было, но он начал выходить в плюс, а я просто лезла из кожи, чтобы стать лучшей версией себя, потому что с таким идеальным нужно все-таки соответствовать.

(Она думает, что разбирается в границах и вообще считает очень важной свою оценку. Лучший из всех, кого она встречала. Как будто она очень популярная и востребованная женщина, повидавшая хороших мужчин. Видите размер короны? И дальше виноград на ней. Все было прекрасно якобы, хотя жениться он не собирался)

Но шло время и нервишки начали сдавать…Как-то в отпуске не выдержала и разрыдалась, что он не собирается на мне жениться. (щипцы, да) Но потом поняла, что я в его глазах ужасная попрошайка, и подумала, что нужно идти, пока еще не выгоняют.

(«Щипцы, да», – важно констатирует она. И планирует щипцы побольше. Уйти в туман в надежде, что захочет вернуть)

Как-то поругались, что он на весь день до вечера куда-то свинтил, и даже меня с собой не позвал, я разозлилась и ушла к себе домой, эта была первая ссора, а он сломал руку, потому что распсиховался, что я ушла. Мы помирились, но это продлилось недолго. Однажды он что-то говорил про семью, и я его подловила, спросила, ты на мне женишься? Он сказал, что не готов.

(Она думает, что он сломал руку от любви к ней, а не оттого, что она вынесла ему весь мозг)

Я все поняла, сказала, что он самый лучший человек в моей жизни, но я так больше не могу, что старалась как могла, и через n-количество времени ничего лучше уже не будет. И что люблю его и ухожу.

(Экологичный уход в исполнении липкого человечка. После того как вы достали партнера надо обязательно сказать ему, что он лучший и что вы больше так не можете. Чтобы помимо усталости от вас и раздражения появилось еще гнетущее чувство вины и досады)

Он сказал, что тоже меня любит.

Сейчас понимаю, что получились какие-то огромные щипцы, но уйти мне просто было необходимо физически, чтобы перестать падать в своих глазах.

(Она жалеет, что ушла. Она считает, что надо было остаться и дальше прыгать у него на мозгах)

Потом нашла парня С. По объективным данным это была просто копия А. Та же работа и образование, на несколько лет старше. Даже внешность, типаж подобный. Подумала, ну вот, и чего я страдала… Через полгода сделал предложение. В принципе я поняла, что если слушать и слышать человека, что ужиться можно с кем угодно.

(Через полгода щипцами и подстройкой снизу она вытащила из парня предложение, но только словесное. Девушки, если вас не зовут в ЗАГС, немедленно, а не в дальней перспективе, это не предложение)

Но! Каждый раз, когда я где-то видела А. мое сердце начинало выпригивать из груди, а потом я долго не могла о нем не думать.

(Здесь хорошо виден механизм залипания? И так была липкой, не осознавала усталость парня от себя, а теперь еще вообразила, что бросила его сама. Только от короны ваши залипания в гештальтах, народ. Снимите корону и будете свободны как ветер. И с работой так, и с дружбой, и с имиджем, во всех ресурсах залипание — из-за короны)

Шли годы…) Я поняла, что С. хоть и по всем признакам похож на А., но это не А.! У нас с ним не было такого космического взаимопонимания с полуслова. И он еще и уходил в плюс. Мы часто ругались из-за какой-то ерунды. Мне было в принципе пофиг, я отходчивая, но вот седых волос на голове все прибавлялось.

(С А было тоже все великолепно, как видите. Автор даже поседела от счастья)

И в один прекрасный день я опять увидела А., поняла, что это любовь. Что я сейчас не в том месте, когда мое сердце все еще с А. Случай представился на следующий день. Я че-то накосячила по дому, и C. понесло, что я никогда ничего не добьюсь в жизни, и вообще я ужасная. Я наорала в ответ, что он не смеет на меня орать, и поняла что это все.

(Как удачно все получилось. Только автор поняла, что ей нужен А, как мешавший С сам ее и послал)

Приехала к себе домой и провалилась в депрессию. Не могла неделю ничего есть, могла только рыдать. Потом спустя 3! года после расставания, позвонила А.

(Несмотря на ЗВ с С. автор прорыдала неделю и решила пойти в атаку на А)

Он охренел. Спросил, может помощь нужна, не случилось ли чего. Я сказала, что нет, просто хочу с ним поговорить.

(Охренел от счастья)

Мы встретились, он меня обнял. Мне было очень стыдно, что не могла в глаза ему смотреть. Извинилась, что он руку сломал, и что ушла, когда рука еще в гипсе была. Он пошутил, что главное косяк дверной заменил, а рука-то пофиг, зажила. Посмеялись.

(Она воспринимает его так, будто он был в минусе, а она его бросила и ушла к другому)

Потом разговоривали обо всем, и блин! мы как-будто не расставались на 3 года, у нас было космическое взаимопонимание и куча совпадений, и общие интересы, каких у меня нет даже с лучшими друзьями.

(Взаимное понимание, обоюдные совпадение, динамический баланс)

Есть подозрение, что может он супер-личность, что со всеми так общается.

Сказал что один. Что быть одному это его судьба, что умрет в одиночестве. Что жениться вообще не собирается. Хотя я даже не спрашивала об этом. (Вот они, мои щипцы годы назад!)

Еще сказал, что следил за мной чуть ли не каждый день, в соц. сетях.

(Следил и боялся, что попытается вернуться. Онегины долго не могут оправиться после отношений с выносом мозга)

Демонстрировал успешность, но чувствовала, что был зол.

Потом сказал, ну че, говори, или я пошел, у меня дела.

(Бравада, конечно. А на самом деле он страдает по ней)

Я сказала, что люблю его. Что когда вижу его, впадаю в эйфорию, а потом качусь в яму. Что мне плохо без него, что была дурой и хочу быть с ним

Он сказал, что он одинокий волк, никто ему не нужен. И вообще это не его. Потом пытался меня обнимать, но я отстранялась, потому что было обидно.

Пришла домой и отправила сообщение

Я: Извини, у меня все слова из головы вылетели, когда я тебя увидела.

Я хотела извиниться за то, что так поступила, опрометчиво и жестко, я часто о тебе думаю и тоскую по тому, что было между нами, мне плохо без тебя. Каждый раз когда я вижу тебя где-то, у меня начинается эйфория, сердце стучит как бешеное, а потом я проваливаюсь в яму.

Я осознала как сильно я тебя люблю и хочу быть вместе. Мне от тебя ничего не нужно, я больше не хочу тянуть из тебя ничего. Я ушла потому что меня бесило, что я такая жижа вечно ревущая рядом с тобой, и не нравилась тебе, и тянула из тебя что-то, хотя ты и так давал мне все что мог дать.

Мне больно что мы не вместе, но я признаю что это моя вина. Я хочу чтобы ты был счастлив.

Ты мой любимый мальчик(

А.: *…*, все понимаю и очень это ценю, и спасибо тебе за все, особенно за понимание и помощь в критические моменты. Но ты хочешь чтобы я был счастлив, а для меня счастье быть одному, поэтому не работает оно так. Пусть у тебя все будет хорошо!

(Он ей прямо сказал: хочешь счастья для меня, просто отвяжись. Но не на ту напал)

Ну я поняла, что он сильно обижен, и написала еще ему огромное сообщение, почему я ушла, что хочу вернуться, что хочу начать все сначала, что почувствовала, что он любит( решето ),

на что он мне ответил, что я даже удалила свое сообщение, настолько мне стало стыдно

А: Я очень ценю что ты говоришь, но я больше не верю в любовь, для меня это чепуха, это нелогично и лишь конструкция над инстинктами и эволюцией (очень надеюсь что я неправ, но пришёл к этому около года назад сам после копаний с психотерапевтом). Поэтому я верю что любую симпатию можно задавить, перебить, затравить и выжечь. Я помню то время в **, и в этом сто процентов моя вина, что давал тебе веру, что намекал, но по факту все свёл на нет и хотел шуточками отбиться, но с тобой такое не работает. Естественно что потом ты дошла до этого состояния, поэтому-то я и не вижу причин для извинений с твоей стороны, потому что дичь творил я, надежду давал я, мямлил я и не знал что от себя ждать тоже я.

(Парень так страдал, что не смог полюбить эту липучку, таким виноватым себя чувствовал за доставленные ей мучения, что жаловался психотерапевту. Но она читает в его сообщении совсем другое. Что он любил и она нанесла ему рану. Видите, что корона творит? И сейчас она будет жалеть его сверху, хотя находится у плинтуса уже)

У нас было было много хорошего, было плохое, и за все я благодарен, но это в прошлом. Жизнь ужасно короткая чтобы терзать себя и терять время, это ощущается с каждым днём все сильнее.

Ты все сделала правильно, это действительно достойно уважения. Поэтому я очень хочу чтобы ты переболела и выбросила то что осталось.

Я: ты прав.

Я через несколько дней: Что за чушь ты пишешь про 100% своей вины?? Как ты мог контролировать свои эмоции, ведь это же нельзя взять под контроль, почему ты думаешь, что можешь управлять тем, за что не несешь ответственности, это же не работа, а чувства. Я не считаю что ты хоть сколько-то был в этом виноват. Это была моя проблема слабой самооценки, и мне до сих пор стыдно, что я так некрасиво себя вела. Пожалуйста не думай, что то что ты написал про свое поведение, я так думаю, потому что это какая-то дикая гиперответственность. И я не обижусь, если ты не ответишь на это сообщение.

Все, прошло две недели, я поняла, что потеряла самую большую любовь в своей жизни.

(Вот секрет липкости. Штурман думает, что потерял что-то свое. Он думает, что отдельный живой человек — это его любовь, не субъект, а эмоция Штурмана и поэтому можно липнуть всю жизнь и доставать)

Но объективно чувствую себя хорошо, предложили 2 работы. Но возможно это потому что C. меня потерял, и звонит. Но я ему сказала, что все.

хочу быть с А. как мне действовать?

(Копье наточить, обмотав голову ЗВ. Она хочет быть с А. объявила она миру. А я хочу, чтобы все дуры в коронах поумнели, но даже на одну дуру повлиять не могу. Вот где обида)

Спасибо, что прочитали.