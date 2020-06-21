 

Дом в Киеве взорвался из-за халатности газовика – СМИ

21.06.2020, 22:09, Новости дня

Наиболее вероятной причиной взрыва в многоэтажном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве была “полная халатность” сотрудника газовой службы. Об этом 21 июня УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, накануне в доме меняли газовые счетчики, при этом были установлены резиновые заглушки, которые впоследствии могло выдавить давлением газа, что привело к его опасному высвобождению наружу.

Собеседник УНН утверждает, что это основная версия, которую разрабатывают следователи.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе Киева в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Сразу было известно о двух погибших женщинах, одна из них – владелица квартиры, в которой, вероятно, произошел взрыв, рассказывали в ГСЧС. Позже нашли третье тело, оно принадлежало мужчине.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключал, что поврежденный дом придется разбирать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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