 

Нападение с ножом в британском Рединге признали терактом

21.06.2020, 22:09, Новости дня

Нападение вооруженного ножом мужчины на отдыхавших в парке британского города Рединг признано террористическим актом. Об этом 21 июня сообщила полиция долины Темзы.

Расследование передано контртеррористическому подразделению. Нападавший находится под стражей.

Полиция просит очевидцев события поделиться видеозаписями инцидента.

Как рассказал заместитель комиссара Нил Басу, у следствия пока нет оснований полагать, что у подозреваемого в терроризме были сообщники, пишет The Guardian.

Источники издания назвали имя задержанного – Хаири Саадалла, 25-летний выходец из Ливии. Вечером 20 июня он внезапно начал наносить людям в парке удары ножом, три человека погибли, трое были ранены.

Собеседники газеты утверждают, что в 2019 году Саадалла попадал в поле зрения контрразведки MI5, однако ее сотрудники не усмотрели непосредственной угрозы от него. В то же время в спецслужбах считали, что у ливийца есть проблемы с психическим здоровьем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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