 

Взрыв дома в Киеве. Судьба трех жильцов остается неизвестной

21.06.2020, 22:09, Новости дня

Спасатели продолжают поиск трех жильцов дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где утром 21 июня произошел взрыв. Об этом в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Неизвестной остается судьба еще трех человек. Спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на первом и втором этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей”, – написал он.

45 человек из разрушенного подъезда разместили в одном из интернатов, еще нескольким жильцам “Укрзалізниця” предоставила номера в гостиницах, отметил Кличко. Часть людей решила пожить у родственников.

“Относительно дома, где произошел взрыв, – специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное – нам нужно установить причину взрыва”, – подчеркнул мэр.

Друзі! Під завалами на вул.Крушельницької, 1/5 в будинку рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. На цей час це…

Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 21. juuni 2020

Днем Кличко говорил, что под завалами могут находиться шесть человек. К вечеру стало известно о трех погибших, одна из них – владелица квартиры, в которой, вероятно, произошел взрыв. 23 жильца были эвакуированы.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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