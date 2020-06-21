 

Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

21.06.2020, 22:08, Новости дня

Победу на парламентских выборах в Сербии, вероятно, одержит правящая Сербская прогрессивная партия, свидетельствуют данные экзитпола.

Как сообщил Центр наблюдения за выборами (CPI), явка, по предварительной информации, составила 50,44%, передает ТАСС.

Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет действующий президент страны Александр Вучич, набирает 56,7%. Следом идет Социалистическая партия Сербии с 11,1% (лидер – глава МИД Сербии Ивица Дачич). Партия «Победа для Сербии» получает 7,8%.

Также барьер в 3% голосов должны преодолеть Сербская радикальная партия (4,6%), «Суверенисты» (3,7%) и «Метла – 2020» (3,4%).

Выборы прошли в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Проголосовать могли свыше 6,5 млн граждан страны. Голосование проводилось и на территории автономного сербского края Косово и Метохия.

В парламенте Сербии 250 мест. В выборах участвовала 21 партия.

Напомним, Вучич по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Белграде заявил, что любое окончательное решение проблемы Косово возможно только с одобрения Москвы. Дачич заверил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ и не вступит в НАТО.



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