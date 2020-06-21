 

Samsung готовит новый недорогой смартфон Galaxy M01s

21.06.2020, 22:00, Новости дня

Сегодня появились данные о проведении сертификации в отношении новых смартфона и часов Galaxy M01s и Galaxy Watch 3.

В частности, первая новинка получила продвинутый восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22 с расширенным объемом встроенной и оперативной памяти. Аппарат поддерживает модем LTE и имеет графический адаптер PowerVR GE8320. Стоимость смартфона составляет порядка 100 долларов. Что касается новой модели умных часов, то они соответствуют стандарту защиты MIL-STD-810G и IP68.

Покупатели смогут выбрать данный девайс в двух версиях на 41 и 45 мм. Кроме того, здесь применили 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт постоянной памяти. Умные часы получили современные  беспроводные интерфейсы, в которых наиболее нуждаются пользователи подобных гаджетов.



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