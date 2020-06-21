 

Новый планшет Samsung получит аккумулятор на 10090 мАч

21.06.2020, 22:00, Новости дня

В Сети появились подробности о новом флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S7+, информация о котором появилась в известном бенчмарке.

В частности, аппарат имеет высокую производительность, а также усиленный аккумулятор на 10090 мАч. Кроме того, проведенные испытания подтвердили, что смартфон имеет в однопоточном режиме 4277 баллов и 13286 баллов в многоядерном режиме. Предполагается, что новинка получит увеличенный 12,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением.

Кроме того, за производитель устройства отвечает мощный процессор Snapdragon 865. Вместе с тем покупатели смогут выбрать и более упрощенную модификацию с аккумулятором на 7040 мАч. Пока точные сроки официальной презентации нового планшета пока удерживаются в тайне от широкой публики.



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