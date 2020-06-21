 

Новый смартфон OnePlus Nord получит быструю зарядку мощностью 30 Вт

21.06.2020, 22:00, Новости дня

Появились новые подробности о свежем не анонсированном смартфоне OnePlus, который может быть предложен под названием Nord.

Одним из достоинств девайса следует выделить мощную быструю зарядку на 30 Вт. Кроме того, о производительности смартфона свидетельствует мощный чип Snapdragon 765G с 12 гигабайтами оперативной памяти. Также следует отметить применение основной камеры с главным датчиком на 64 мегапикселя. Дисплей аппарата составляет 6,55 дюймов при частоте обновления кадров 90 Гц.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что стоимость смартфона составит порядка 300 долларов. Устройство уже прошло сертификацию в Индии, тогда как уже в ближайшее время аппарат может поступить в свободную продажу на местном рынке.



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