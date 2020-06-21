Акция «Линия памяти» стартовала в Москве в преддверии Дня памяти и скорби

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21.06.2020, 21:48, Новости дня

На Крымской набережной в Москве в преддверии Дня памяти и скорби началась акция «Линия памяти», сообщают информационные агентства.

Волонтеры в парке искусств «Музеон» зажигают свечи у памятных дат Великой Отечественной войны. Первую свечу, соответствующую 22 июня 1941 года, зажгли глава московского департамента культуры Александр Кибовский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и глава городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Всего «Линия памяти» будет включать 1418 инсталляций – по числу дней Великой Отечественной войны. Каждая инсталляция включает подиум с надписью, а также установленную на нем свечу. Свечи будут гореть до 23.59 понедельника, передает РИА «Новости».

Напомним, акция проводится каждый год.

В соответствии с указом экс-президента РФ Бориса Ельцина в 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР. Каждый год в этот день в стране приспускаются флаги и проходят памятные мероприятия.



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