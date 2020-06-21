Мнение: Как в США строили коммунизм

21.06.2020, 21:45, Разное

Есть старая история про подростка-демократа. Республиканец пришёл в гости к соседям-демократам, за столом речь зашла про политику. Юная дочь соседей, — тоже убеждённый демократ, — заявила, что, когда вырастет, она станет президентом и поможет всем бездомным, даст им еду и крышу над головой.

Тогда республиканец предложил приступить к помощи бездомным немедленно. У него за домом была запущенная лужайка, которую надо было очистить от сорняков, подстричь и, вообще, привести в красивый вид. За эту работу республиканец предложил девочке 50 долларов, чтобы она могла отдать их бездомному, постоянно трущемуся у местного супермаркета.

Девочка задумалась:

— А почему бы ему самому не прополоть лужайку и не получить 50 долларов?

— Добро пожаловать в Республиканскую партию, мой молодой друг.

Анекдот основан на реальных событиях. В 1960-е преступность в США взлетела чуть ли не до латиноамериканских значений, после чего политики решили бороться с бедностью, катализатором криминала. Американцы вбили миллиарды долларов в программы помощи, которые должны были трудоустроить молодёжь и поднять оценки школьников. Все эти программы с треском провалились, причём некоторые из них не дали вообще никакого эффекта, как если бы деньги просто собрали в большую кучу перед Министерством финансов и подожгли:

https://www.foxnews.com/opinion/defund-police-tried-60s-70s-failed-steve-levy

Опытным путём американцы выяснили, что бороться с бедностью и преступностью возможно только одним способом — укрепляя экономику и создавая рабочие места. Простая раздача денег не работает. Получается, как в той печальной исповеди учителя про чёрную школу, в которой дети разбивали подаренные ноутбуки об стену и выбрасывали пакеты с бесплатными продуктами:

https://olegmakarenko.ru/1874429.html

Если бы социалисты, к которым следует отнести и американских демократов, немного разбирались в человеческой психологии, они бы понимали, почему идея коммунизма провальна по своей сути. Главный его тезис, — «от каждого по способностям, каждому по потребностям», предполагает, что люди захотят экономить общие ресурсы и охотно работать на общее благо. Действительно, такие идейно заряженные люди существуют, и у каждого из нас, вероятно, есть пара таких знакомых. Беда в том, что «людей будущего» очень мало, также «люди будущего», как правило, совершенно не готовы терпеть в своём окружении бездельников и халявщиков, которые исповедуют социалистические идеи.

Хорошо это или плохо, но большая часть человечества думает не об обществе, а о себе. Типичный представитель рода людского готов работать и экономить ради достижения двух целей:

1. Иметь прожиточный минимум в виде куска хлеба и койки в общаге;

2. Иметь айфон не дешевле, чем у Сидоровых.

Отсюда проистекает абсурдная на первый взгляд ненависть люмпенов к условному Абрамовичу. Казалось бы, какая разница охраннику из фикспрайса, на чём там плавает тот или иной миллиардер? А разница есть! Как кенгуру чувствует себя маленьким в тени секвойи, так и потребитель светских новостей чувствует себя незначительным по сравнению с бонвиванами, один обед которых стоит, как средняя зарплата обычного человека.

Понятно, что нам для жизни не нужны ни новые смартфоны, ни дорогие часы, ни современные автомобили. Как справедливо полагают индийцы, время, потраченное на заработок этих украшений, не окупается тем комфортом, который они приносят. Вместе с тем большая часть людей готова напрягаться на работе исключительно в условиях социального неравенства, когда перед глазами маячат Сидоровы, с которыми непременно нужно держаться на одном уровне достатка.

Создав гетто и посадив негров на пособия, демократы сломали систему, на которой была построена вся современная цивилизация. Негры осознали, что им некуда падать, так как еда и квартира у них будут в любом случае, и что им некуда расти, так как работающий выходец из гетто живёт даже беднее, чем его получающие пособие соседи.

Получился классический коммунизм. Каждому негру выдали «по потребностям», и от каждого попросили внести в общество вклад «по способностям». Как и следовало ожидать, негры положили на общество с прибором и начали повышать собственные социальные ранги альтернативными способами: наркоторговлей, баскетболом и покупкой модной одежды.

Нам повезло исторически: в России сейчас сложилась принципиально иная ситуация. С одной стороны, необходимый минимум обеспечен у нас каждому. Условный аскет, которому неинтересно соревноваться с окружающими длинной хвоста и переливами перьев, может устроиться работать ночным сторожем: зарплаты вполне хватит на еду и на интернет, а рабочее время можно будет посвятить чтению книг. Старый компьютер несложно получить бесплатно, при этом игры 2000 года выпуска, — поверьте специалисту, — доставляют ничуть не меньше радости, чем игры 2020 года.

Такой дауншифтер даже не выпадет из общества, он не станет изгоем. Я знаю семейные пары, которые десятилетиями живут в таком неспешном ритме: работая на самых простых работах и наслаждаясь теми многочисленными радостями, которые доступны в наше время без дополнительных расходов. Вместе с тем дорога «наверх» остаётся открытой для каждого: всегда можно получить дополнительные навыки, устроиться на работу потяжелее и заработать себе более высокий статус, принеся более ощутимую пользу в обществе.

Забавным образом мы живём сейчас именно в том коммунизме, о котором мечтали советские фантасты. Напомню, в книгах, которые мы зачитывали до дыр, не было рэперов с золотыми цепями, мокрых упругих задниц и толстых пачек стодолларовых купюр. В книгах про светлое будущее люди не знали, что такое нужда, однако при этом всё же работали, зачастую на грязных и тяжёлых работах.

Ровно то же самое мы наблюдаем и сейчас. Некоторые представители петербургской богемы, к примеру, съезжаются из трёх квартир в одну, чтобы сдавать две другие, а на вырученные деньги бесконечно пьянствовать и творить. Обычные граждане работают по восемь часов, но получают взамен возможность жить «не хуже Сидоровых». Общество в целом остаётся свободным и здоровым: каждый может, при желании, слетать на археологические раскопки в Египет, при этом гетто из потомственных безработных отсутствуют в России как класс.