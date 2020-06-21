 

Хвастливым украинцам пригрозили ответным ударом

21.06.2020, 21:37, Разное

Украинский эксперт Михаил Жихоров сообщил о создании некоей крылатой ракеты “Нептун”, которая способна долететь до Новороссийска. У российской стороны нашлось сразу несколько возражений на эти слова.

В частности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франции Клинцевич усомнился, что в данном случае можно говорить о настоящей крылатой ракете. Скорее всего речь идет о модернезированном советском снаряде с установленными на него рулевыми машинками.

Все это, однако, называться крылатой ракетой не может. Не хватает как маневренности, так и способности реагировать на возникающие угрозы.

Сомнения вызывает и способность “Нептуна” долететь до Новороссийска. Для того, чтобы осуществить это, ракете требуется пройти российскую противовоздушную оборону. Франц Клинцевич усомнился в том, что украинский снаряд окажется способен на такой подвиг.

“Если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел”, – предупредил сенатор. Любая военная агрессия Украины против России заранее обречена на сокрушительный провал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Honor 30 с самой крупной в истории бренда эмблемой появился на рендере до анонса

12.04 / СМИ рассказали о причинах беспокойства сил НАТО из-за российских систем «Искандер»

23.05 / Личное: Нашистик Курбанчик

02.05 / В Москве в честь Дня Победы на 16 площадках дадут праздничные салюты и залпы из пушек

14.05 / Психологи: После пандемии россиян ждут тревога и эйфория

14.05 / Названа причина женитьбы принца Гарри на Меган Маркл вопреки мнению королевской семьи

18.04 / Как сохранить лицо на самоизоляции: 7 советов от косметолога

11.05 / Личное: Просто какой-то Женёк

01.06 / Мнение: АТО в Миннеаполисе

11.04 / Названы советы по защите личного автомобиля от кражи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска