Хвастливым украинцам пригрозили ответным ударом

21.06.2020, 21:37, Разное

Украинский эксперт Михаил Жихоров сообщил о создании некоей крылатой ракеты “Нептун”, которая способна долететь до Новороссийска. У российской стороны нашлось сразу несколько возражений на эти слова.

В частности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франции Клинцевич усомнился, что в данном случае можно говорить о настоящей крылатой ракете. Скорее всего речь идет о модернезированном советском снаряде с установленными на него рулевыми машинками.

Все это, однако, называться крылатой ракетой не может. Не хватает как маневренности, так и способности реагировать на возникающие угрозы.

Сомнения вызывает и способность “Нептуна” долететь до Новороссийска. Для того, чтобы осуществить это, ракете требуется пройти российскую противовоздушную оборону. Франц Клинцевич усомнился в том, что украинский снаряд окажется способен на такой подвиг.

“Если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел”, – предупредил сенатор. Любая военная агрессия Украины против России заранее обречена на сокрушительный провал.