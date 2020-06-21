Тим Скотт: реформа полиции предотвратит новые случаи гибели от рук полицейских
21.06.2020, 21:24, Новости дня
США могут справиться с убийствами от рук полицейских на американских улицах благодаря повышению качества их подготовки и усилению ответственности. Об этом заявил в воскресенье ведущий сторонник реформы полиции среди республиканцев в Сенате.
Сенатор Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в верхней палате Конгресса, заявил, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, что страна «может предотвратить новые подобные смерти», приняв закон, допускающий урезание федеральной помощи органам полиции городов и штатов, если они не будут повышать качество подготовки и работы своих осотрудников.
Республиканцы и демократы ведут законодательные дебаты по поводу практик американских полицейских после случаев смерти афроамериканцев при задержании. По словам Скотта, обе политические партии согласны с 70 процентами необходимых мер.
«Мы все хотим запретить удушающие захваты. Мы уже знаем, что это необходимо», – сказал сенатор.
Обе партии выступают за создание национального реестра сотрудников полиции, совершивших неправомерные действия, чтобы они не могли с легкостью переходить из одного полицейского ведомства в другое.
Тем не менее, некоторые разногласия сохраняются, хотя Сенат и Палата представителей, контролируемые республиканцами и демократами, соответственно, планируют провести важные голосования в ближайшую неделю и в следующую за ней.
Демократы хотят упростить процедуру подачи исков против полиции, если люди считают, что их гражданские права были нарушены. В этом случае полицейские будут лишены практически неограниченной защиты от ответственности за свои действия.
Но президент Дональд Трамп выступает против изменения характера правовой защиты полицейских, а республиканские законодатели выражают сомнения.
«Американцы хотят законности и порядка», – не раз говорил Трамп.
По мнению Скотта, полицейские должны нести больше ответственности за свои действия, и сообщать о них в министерство юстиции США, чтобы получить федеральное финансирование. По его словам, сейчас федеральное правительство информируется лишь о 40 процентах действий местной полиции.
Скотт заявил, что любой закон, который примет Конгресс, должен привести к тому, «чтобы был достигнут требуемый результат», то есть чтобы органы полиции улучшили подготовку и применяли те методы взаимодействия полицейских с людьми, которые «мы считаем лучшими для страны».
По его словам, республиканцы и демократы «должны быть более чуткими в своих заявлениях, касающихся расы».
«Мы должны работать над созданием более гармоничного союза», – сказал Скотт.
Движение за национальную реформу полиции возникло на волне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицией в конце мая.
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