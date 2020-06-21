Кадыров отменил режим самоизоляции в Чечне

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21.06.2020, 21:16, Новости дня

С понедельника в Чечне отменяется режим самоизоляции, но сохраняется запрет на массовые мероприятия, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«С понедельника отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 – от ношения масок до соблюдения социальной дистанции. Об этом я сообщил на очередном заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом», – написал он в Telegram.

Он добавил, что запрет на массовые мероприятия – от свадеб до религиозных обрядов – сохраняется, также запрещена деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях и ряда спортивных объектов.

«Мы продолжим строго контролировать ситуацию на границах, чтобы не допустить новые очаги заболевания. Кроме того, остаются обязательными справки на COVID-19 для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Грозный», – сообщил Кадыров.

Он сообщил о «полном контроле» над коронавирусом и о достижении «положительного баланса между новыми случаями заражения и выписываемыми пациентами».

Отметим, что из-за коронавируса впервые в Чечне жители не смогли попасть в мечети на Ураза-байрам.



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