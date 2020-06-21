Мнение: Письмо: “Рапан, иногда – рыба”

21.06.2020, 21:15, Разное

Все истории про дефолт скроены по одному лекалу. Хочется сделать из партнера раба или хотя бы прислугу, а когда партнер сопротивляется, появляется обида за «низкую значимость». Потому что была бы значимость высокой, он конечно бы стал рабом.

harry2320

Уважаемая Эволюция.

Спасибо Вашу за вашу работу, за ведение блога, за те ориентиры, которыми вы делитесь.

(Мне вот многие пишут «спасибо, что делитесь». Наверное думают, что я личным опытом с ними делюсь. Еще нравится «спасибо за ваши наработки» или «спасибо за заметки». Вы ведь и партнеров своих так же хвалите, народ. Понятно, почему их от вас тошнит)

Я – рапан , иногда – рыба, и самостоятельно красивые отношения вести не умею, сейчас работаю над тем, чтобы убирать баги.

Мне 34 года, 2 детей, девочка и мальчик (12 и 6 лет) от разных браков, переехала с первым мужем в другой город после рождении дочки. В первом браке была принцесской и лентяйкой по хозяйству, очень хотела , чтобы меня ценили). Муж ценил, ценил, а потом переоценил и ушел).

(Во втором браке осталась такой же. Но как и в первом взяла ребенка в заложники)

Я страдала, думала, что вернется, полгода общалась с ним как коврик, потом встретила другого, который начал меня ценить и уважать. Вот оно! Моя корона возрадовалась, не зря я столько лет билась за поклонение) Второго мужа А. ( гражданского, предложение жениться не выщипцевала) хватило тоже не надолго в обожании, ибо обратной реакции не было, а с моей стороны -были щипцы вечные и тянучки.

(«Рапаны-иногда-рыбы» думают, что когда они закрывают свои рты, они коврики. А когда можно кормить корону, это они называют счастьем. Поклонением они называют вообще непонятно что. Мужик даже жениться на ней не хотел никогда, несмотря на рождение ребенка)

Верите, тогда казалось, что это правильно, ведь влюбленный мужчина ДОЛЖЕН доказывать свою любовь ЕЖЕМИНУТНО… А. стал плюсовать и поучать меня, говорил, что я непоследовательна, не беру телефон, когда звонит ( я часто не слышу телефон), неряха, не умею готовить, с дочкой ссорился. Мою корону это сильно расшатало, но мы с дочкой жили у него, я уменьшила щипцы, стало лучше.

(Уменьшила щипцы, но неряхой так и осталась)

Потом я забеременела, но с его стороны это было запланировано, как он после сказал. Меня это напрягло, т.к до этого он спрашивал про зачатие ребенка, я сказала, что хочу работать и возможно через пару лет. И я достаточно деятельный человек: люблю работу и движение, дома мне сидеть в декрете очень тяжело (мои родители часто болеют, живут в другом городе – могут изредка приезжать). Но моя зарплата тогда не сильно перекрывала зарплату няни, поэтому я просидела 2 года.

(Родителей все рапаны считают собственным ресурсом, которым они могут распоряжаться в качестве спонсоров и бесплатной прислуги)

Ребенок в первый год очень кричал, т.к. родился с гипоксией, было сложно. Муж работал, и я не могла его сильно просить о чем-то, т.к. он уставал, бесился, я его не трогала сильно, деньги у меня были в заначке, справлялась.

(Не могла сильно просить, поэтому просила несильно, но этого хватало, чтобы он бесился)

Жили у него, но продукты покупала, потребности себя и детей закрывала сама, старшая в школу пошла, нам пришлось класс перепрыгивать, весело было) Муж разово ездил за продуктами, занимался мелким ремонтом по дому. Перед декретом обсудили, что т.к. я буду без зарплаты, мне будет нужна его финансовая поддержка, но он на это забил, я обиделась и затаила, но тянула себя и ребят сама.

(Вот здесь невооруженным взглядом видно, что вранье. Тянуууула самааа. Эксель у рапанов всегда считает так, что их копеечка равна чужому рублю)

Короче, после 2-х лет беготни была счастлива выйти на работу, общаться в людьми, двигаться.

Мы сняли дачу на лето (он оплатил, мои деньги не взял), и моя мама согласилась там пожить с детьми, мы привозили продукты 2 раза в неделю и готовили. У меня стояла квартира без ремонта, купила до А., заработала на ремонт, попросила А. помочь, А. помогал, общался со строителями, ездили по магазинам вместе, но бесился, не хотел этим заниматься. Деньги его не брала на ремонт, делала на свои. Пожалела , что попросила, но без него не могла этот вопрос закрыть.

(Денег не просила на свою собственную квартиру, а считает, что могла бы и просить. Его помощь не считает помощью, а называет «вопрос закрыть». Какие же вы противные, жадины. Все плохое у вас от жадности)

В общем, ему этот ремонт был очень неприятен, что я его втянула, а меня это заставило задуматься о своей низкой значимости …

Работала с удовольствием, но младший часто болел, пришлось просить маму приехать помогать ( мама согласилась, жила у нас год), ему было некомфортно с мамой, хотя мама –неконфликтный человек, любит покушать сладости, ну и не очень аккуратна, как и я. В общем, пошли те же претензии, но теперь они распространялись на меня, маму и дочку. А. закрывался в своей комнате, и с нами не общался. Мама причитала, говорила, как мне тяжело, я понимала, что встать и уйти не могу, что нужно повысить доход и опираться на себя.

(Здесь внезапно, что у нее нет опоры на себя, а до этого врала, что все сама-сама. Ну и втроем со своей дочкой, мамой, которая любит покушать сладости, достали они этого мужика, особенно причитаниями на три голоса, какой он плохой и как им тяжело)

Съездили с мужем в отпуск, платили 50 на 50, там он тоже мне предъявлял , я не отвечала, много молчали, когда успокаивался – общались нормально.

Уважаемая Эволюция, мне кажется, что у нас острый дефолт, А. часто общается на повышенных тонах и хлопает дверью, я думаю, что выгнать напрямую меня не может, т.к. явно я не косячу, но просто бешу его.

(Из-за ребенка своего не может выгнать и совесть мучает)

Я поменяла работу и повысила доход, хочу перевернуть страницу, но переживаю, как это сделать экологично. Он – отец моего ребенка, разговаривать он со мной не хочет (инициативы не проявляет, сам не пишет –не звонит, недавно был инцидент, что звонил, я не услышала, обиделся, когда перезвонила, сказал, что больше не будет звонить, в общем уже неделю не общаемся, просто “привет-привет”).

Я просчитала варианты: думаю, что потяну финансово, есть деньги и на съем, и на няню, в любом случае, сейчас это для меня не жизнь, я лучше буду одна (не одна, а с детьми), чем в таких отношениях.

(Вроде у нее квартира была своя, а теперь вдруг опять съем)

Помогите с экологичным выходом из отношений. Спасибо

(Самое экологичное — оставаться в отношениях и не тянуть ничего из него, оплачивать проживание у него и любую его помощь, точно так, как это будет при вашей самостоятельной жизни. Самой все свои вопросы закрывать. Не можете, значит не закрывать вообще. Это самый экологичный вариант. Дефолт уменьшится. Если корону бомбит и щипцы так и тянутся к нему или если упорно мерещится, что при самостоятельной жизни другие помощники-мужчины набегут, тогда можно и уйти. Но очень вежливо, не обвинять его и обещать ему хорошие отношения и доступ к ребенку)