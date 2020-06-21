 

«Алросе» предрекли потерю контроля над рынком необработанных алмазов

21.06.2020, 21:08, Новости дня

Международная корпорация De Beers, занимающаяся добычей и обработкой природных алмазов, и российская «Алроса» могут потерять контроль над рынком необработанных алмазов, пишет Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что De Beers последнее время старалась вызвать больший интерес у клиентов, в АЛРОСА свои долгосрочные контракты в сложившихся условиях разорвали по меньшей мере пять покупателей. Отсутствие продаж, утверждает Bloomberg, скорее всего, сильно ударит по прибыли двух крупнейших производителей, информирует «Коммерсант».

Предполагается, что это не повлияет на цену ювелирных изделий с бриллиантами, но в целом замораживание торговли необработанными алмазами препятствует восстановлению рынка.

Выручка «Алросы» от продажи алмазов за четыре месяца сократилась на 400 млн долларов по сравнению с прошлым годом – до 919,8 млн долларов. В апреле продажи составили всего 15,6 млн долларов.



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