 

Рублев и Джокович встретятся в финале Adria Tour

21.06.2020, 21:06, Новости дня

Определились финалисты, проходящего в Хорватии теннисного турнира Adria Tour. В решающем матче россиянин Андрей Рублев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

По дороге в финал Рублев одержал в групповом турнире. Он обыграл Марина Чилича (4:3 (7:5), 2:4, 4:1), Данило Петровича (4:2, 4:1) и Александра Зверева (4:2, 4:1).

Первый после перерыва, связанного с пандемией коронавируса турнир проходит по необычной схеме. Матчи состоят мз двух сетов, а сеты проводятся до четырех геймов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Россия увеличила золотовалютные резервы

15.05 / США осудили попытки хакеров из КНР похитить данные американских исследований по коронавирусу

17.06 / Стали известны подробности проведения клинических исследований вакцины от коронавируса

10.04 / NYTimes – у коронавируса в Нью-Йорке в основном европейские корни

23.04 / В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 578 человек, это новый антирекорд

18.04 / SRF – защитники природы опасаются радиации от чернобыльского дыма в Киеве

30.05 / ЕС призвал США одуматься

15.04 / С 16 апреля на въездах в Киев будут измерять температуру

13.05 / Генсек НАТО призвал готовиться к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса

14.05 / Китай выразил протест США из-за обвинений в попытке кражи данных по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска