 

Взрыв в Киеве: спасатели нашли третьего погибшего

21.06.2020, 21:06, Новости дня

Спасатели, работающие на месте взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева, обнаружили под обломками здания тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв взрыва достигло трех.

Взрыв в многоэтажном доме в украинской столице произошел утром в воскресенье, 21 июня. Обрушились перекрытия четырех этажей и часть внешней стены. 23 человека были эвакуированы из поврежденного здания, еще трех спасли из-под завалов.

По предварительным данным, пострадало около 40 квартир, в которых проживали до 100 человек. По факту происшествия открыто уголовное дело, рассматриваются две основные версии случившегося: взрыв газа и срабатывание взрывного устройства.

Все жильцы аварийного дома временно размещены в интернате. По мнению мэра Киева Виталия Кличко, здание, скорее всего, снесут, пишет ТАСС.



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