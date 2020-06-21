Верещук о выборах в Киеве: Кличко все, что мог, сделал

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21.06.2020, 21:05, Новости дня

На должности мэра Киева Виталия Кличко должен заменить другой человек. Об этом народный депутат Украины Ирина Верещук заявила “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 20 июня.

“Он был частью БПП (Блока Петра Порошенко. – “ГОРДОН”), был частью этой власти. Я считаю, что он все, что мог, сделал. У него было время продемонстрировать эффект и эффективность. Дайте время, возможность новой власти, “Слуге народа” дайте, чтобы мы продемонстрировали”, – сказала нардеп.

По ее словам, “это должны быть системные руки, это должны быть руки профессиональные, это должны быть руки опытные”.

Верещук отметила, что за пять лет, что она живет в Киеве, город поменялся, и оценила работу Кличко как “не без позитива”.

Она подтвердила свое намерение принять участие в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”.

С ноября 2010 года по февраль 2015 года Верещук была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение праймериз для определения кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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