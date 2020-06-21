 

Ryanair возобновила рейсы в Украину

21.06.2020, 21:05, Новости дня

21 июня лоукостер Ryanair возобновил рейсы в Украину, сообщила пресс-служба компании “Ryanair Україна” в Telegram.

В Борисполь прибыл рейс из Мадрида, запланировано прибытие самолета из Барселоны.

Также авиакомпания возобновила рейсы Киев – Берлин.

“Это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукостера Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины”, – обещают перевозчики.

Власти Украины 17 марта заявили о прекращении регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, 15 июня начались международные рейсы.

В мае ирландский лоукостер Ryanair объявил, что планирует возобновить полеты из Украины по 24 маршрутам, до карантина их было 47.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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