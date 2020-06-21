Взрыв дома в Киеве. Найдено тело третьей жертвы

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21.06.2020, 21:05, Новости дня

На месте чрезвычайного происшествия по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве найдено тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме, об этом сообщил в вечерней сводке 21 июля пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

К 20.00 эвакуированы 23 жильца, трех пришлось деблокировать.

“Устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома”, – рассказали в ГСЧС.

Ведомство уточнило в Telegram, что третий погибший – мужчина.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе Киева в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Было известно о двух погибших женщинах, одна из них – владелица квартиры, в которой, вероятно, произошел взрыв, рассказывали в ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключал, что поврежденный дом придется разбирать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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