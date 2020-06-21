В Москве сотрудники Центра «Э» задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова

21.06.2020, 20:55, Разное

Это связали с готовившейся акцией на параде Победы.

В квартире участника панк-группы Pussy Riot и издателя правозащитного сайта «Медиазона» Петра Верзилова утром выломали дверь, после чего тот перестал выходить на связь. Об этом сообщила сама редакция.

Соседи рассказали, что за ним пришли «примерно 10 человек»; часть из них были в полицейской форме. Дверь начали выламывать уколо 07:00 мск, тогда же Верзилов написал последнее сообщение. Следов обыска в самой квартире не было; Верзилова внутри не оказалось.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Верзилова задержали сотрудники Центра «Э» в рамках доследственной проверки. Взлом двери собеседник агентства объяснил тем, что активист не открывал дверь. По данным Интерфакса, Верзилова доставили в Следственный комитет для дачи объяснений по уголовному делу о призывах к экстремизму; его статус по-прежнему неизвестен.

Знакомые Верзилова рассказали «Русской службе Би-Би-Си», что тот якобы готовился выбежать на Пушкинскую площадь перед танком на репетиции парда Победы 14 июня, чтобы повторить кадр с подавления студенческих протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Планы сорвались, поскольку технику в тот день не использовали. Верзилов мог планировать провести ее в другой день, допускает издание.

Анонимный телеграм-канал «Кремлевская прачка», который связывают со столичной мэрией и который первым сообщал о деле «Нового величия», опубликовал фото, где Верзилов рассматривает некие распечатки, с комментарием: «К Верзилову приходил доктор, а Петр долго не открывал». С обысками также пришли в московскую галерею, которая устраивала выставки Pussy Riot и арт-группы «Война».

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В апреле полицейские задерживали Верзилова, который до появления Pussy Riot участвовал в деятельности арт-группы «Война», из-за съемок видео о московском пропускном режиме в полицейской форме. В форменной одежде МВД Верзилова также задерживали и на финале ЧМ-2018 по футболу, когда он вместе с другими участниками Pussy Riot выбежал на поле в рамках художественной акции в поддержку политзаключенных.

Спустя два месяца после акции на ЧМ-2018 Верзилова госпитализировали с сильным отравлением; он жаловался на ухудшение зрения, речи и моторики. В берлинской больнице, где он лечился, тогда не смогли установить вещество. Сам он связывал отравление с участием в расследовании убийства российских журналистов в ЦАР. Правозащитники жаловались, что материалы проверки по отравлению передавали по разным инстанциям, после чего в возбуждении дела полиция отказала.