 

Новый смартфон Honor засветился в базе TENAA

21.06.2020, 20:54, Новости дня

В базе данных TENAA появились детали о новых смартфонах Honor, предложенных под кодовыми обозначениями MXW-AN00 и ASK-AL20.

О первой новинке известно, что здесь применят мощный процессор MediaTek Dimensity 800, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Кроме того, смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти и 64-256 гигабайта постоянной памяти. Аппарат также имеет крупный экран на 6,5 дюймов с разрешением 2400 на 1080 точек с частотой обновления кадров 90 Гц.

Емкость аккумулятора устройства составила 3900 мАч. Что касается второй новинки, то здесь предусмотрели аналогичный чип, 4-6 гигабайт ОЗУ и до 128 гигабайт постоянно памяти. Основная камера имеет тройной модуль с главным датчиком 48 мегапикселей. Остальные детали о модели пока удерживаются в тайне.



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