Realme C11 станет первым смартфоном с MediaTek Helio G35

21.06.2020, 20:54, Новости дня

Китайский бренд Realme в скором времени представит новый недорогой смартфон Realme.

В частности, аппарат получит мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G35. В модели Realme C11 впервые применят данный чип, тогда как ранее выпущенные устройства имели более упрощенные чипы. В свою очереди, в социальной сети уже продемонстрировали рендерное изображение, которое частично раскрывает внешний вид смартфона. Аппарат окажется крайне актуальным для игроманов, нуждающихся в высокопроизводительных аппаратах.

Кроме того, производитель пока умалчивает детали о дате презентации смартфона, тогда как и его технические параметры остаются засекреченными, а озвученные детали не подтверждаются представителями китайской компании Realme.