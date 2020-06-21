 

Realme C11 станет первым смартфоном с MediaTek Helio G35

21.06.2020, 20:54, Новости дня

Китайский бренд Realme в скором времени представит новый недорогой смартфон Realme.

В частности, аппарат получит мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G35. В модели Realme C11 впервые применят данный чип, тогда как ранее выпущенные устройства имели более упрощенные чипы. В свою очереди, в социальной сети уже продемонстрировали рендерное изображение, которое частично раскрывает внешний вид смартфона. Аппарат окажется крайне актуальным для игроманов, нуждающихся в высокопроизводительных аппаратах.

Кроме того, производитель пока умалчивает детали о дате презентации смартфона, тогда как и его технические параметры остаются засекреченными, а озвученные детали не подтверждаются представителями китайской компании Realme.



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