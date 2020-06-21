 

“Солнечное затмение”: Возлюбленная Сергея Жигунова в облегающем платье впечатлила подписчиков

21.06.2020, 20:53, Разное

Недавно журналистка Виктория Ворожбит, известная широкой публике как возлюбленная популярного актера Сергея Жигунова, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует в весьма соблазнительном наряде. Публикация хозяйки микроблога вызвала восхищение многочисленных подписчиков.
Как заявляют представители многих СМИ, период карантина Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит провели вместе в подмосковном поселке Абрамцево. Однако сейчас журналистка вернулась в российскую столицу и не преминула возможностью позировать перед фотокамерой в легком облегающем платье на фоне зеленой лужайки. Как заметили многие подписчики, силуэт верхней части наряда не оставляет сомнений в том, что знаменитость демонстрирует свою красоту без бюстгальтера.

Эффектный фотоснимок Ворожбит сопроводила своими откровениями, в котором сравнила дату 21 июня 2020 года с “астрологическим рок-н-роллом”, поскольку на этот день метеорологи анонсировали целый ряд неординарных событий – новолуние, летнее солнцестояние и солнечное затмение. Также она пожелала фолловерам самых лучших моментов: добра, понимания, любви и летнего настроения.
Посетители микроблога поблагодарили Викторию Ворожбит за теплые слова, ответив её взаимностью. Многие поклонники отметили красоту возлюбленной Сергея Жигунова: “Вот это леди!”, Вы очень красивая”, “Шикарное фото!”. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / В мире: Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

13.05 / В гостях у Tyga: экскурсия по особняку экс-бойфренда Кайли Дженнер в Бель-Эйр

19.04 / Фото Ходченковой с невероятными ногами взбудоражило поклонников

10.04 / Сергей Собянин: Москве следует готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса

16.04 / “Мертвый пробиотик” помог пациентам с синдромом раздраженного кишечника

13.05 / Печальная история лондонской сиротки Энн Нейлор, ставшей вечным страдающим призраком

05.05 / Мраморное мясо и печень фуа-гра: ожирение в самоизоляции

21.04 / На Урале из-за брошенной сигареты начался лесной пожар

13.04 / Мнение: О реальной короноситуации в Лондоне

22.04 / «Один день из жизни в карантине»: Супруга Хабенского нашла мужа в стиральной машине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска