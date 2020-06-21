“Солнечное затмение”: Возлюбленная Сергея Жигунова в облегающем платье впечатлила подписчиков

21.06.2020, 20:53, Разное

Недавно журналистка Виктория Ворожбит, известная широкой публике как возлюбленная популярного актера Сергея Жигунова, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует в весьма соблазнительном наряде. Публикация хозяйки микроблога вызвала восхищение многочисленных подписчиков.

Как заявляют представители многих СМИ, период карантина Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит провели вместе в подмосковном поселке Абрамцево. Однако сейчас журналистка вернулась в российскую столицу и не преминула возможностью позировать перед фотокамерой в легком облегающем платье на фоне зеленой лужайки. Как заметили многие подписчики, силуэт верхней части наряда не оставляет сомнений в том, что знаменитость демонстрирует свою красоту без бюстгальтера.

Эффектный фотоснимок Ворожбит сопроводила своими откровениями, в котором сравнила дату 21 июня 2020 года с “астрологическим рок-н-роллом”, поскольку на этот день метеорологи анонсировали целый ряд неординарных событий – новолуние, летнее солнцестояние и солнечное затмение. Также она пожелала фолловерам самых лучших моментов: добра, понимания, любви и летнего настроения.

Посетители микроблога поблагодарили Викторию Ворожбит за теплые слова, ответив её взаимностью. Многие поклонники отметили красоту возлюбленной Сергея Жигунова: “Вот это леди!”, Вы очень красивая”, “Шикарное фото!”. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.