Бойфренд погибшей девушки-блогера рассказал подробности смертельного ДТП

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21.06.2020, 20:48, Новости дня

Парень блогера Насти Тропицель, которая в возрасте 18 лет погибла в ДТП на Бали, заявил, что девушка не превышала скорости, но столкнулась с «воблингом» на ровном месте.

Он заявил, что Тропицель ездила «безопаснее и аккуратнее» всех, и не превышала скорости и в момент гибели, информирует РЕН-ТВ.

«Настенька ехала около 80-100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости», – сообщил он, сообщив, что «начался воблинг мотоцикла на ровном месте».

Воблинг, по-другому эффект шимми – возникновение быстрых колебаний на рулевых колесах. С нарастанием амплитуды колебаний происходит потеря управления из-за усиливающегося рыскания.

Ранее стало известно о гибели на Бали популярной Instagram-блогера Насти Тропицель. Ей было 18 лет. Она разбилась на мотоцикле – как утверждалось, девушка ехала на скорости около 150 км/ч.

Позже появилось видео с места ДТП.



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