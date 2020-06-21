Мнение: Требования протестующих, тюрьма за отказ сменить пол ребёнку и противораковое молоко

21.06.2020, 20:40, Разное

1. К вопросу о том, можно ли договориться с американскими протестующими и к чему приведёт выполнение их «политической программы». Вот, например, фрагмент из требований обитателей CHAZ, «Автономной зоны Капитолийского холма», созданной протестующими в центре Сиэтла:

https://ria.ru/20200614/1572891656.html

Департамент полиции Сиэтла и связанная с ним судебная система не подлежат реформированию. Мы не просим реформы, мы требуем их ликвидации. Мы требуем, чтобы городской совет и мэр лишили финансирования и упразднили департамент полиции Сиэтла и соответствующий ему аппарат уголовного правосудия. Это означает (ликвидацию) 100 процентов финансирования, включая существующие пенсии для полиции Сиэтла. В равной степени приоритетности мы также требуем, чтобы город запретил деятельность ICE (Федеральной службы миграции. — Прим. ред.) в Сиэтле.

Мы требуем пересмотра дел всех представителей расовых меньшинств, в настоящее время отбывающих тюремное заключение за насильственные преступления, присяжными, набранными из сообществ расовых меньшинств.

Разогнать полицию (лишив даже пенсий), открыть тюрьмы, обеспечить справедливый пролетарский суд… вполне типичные требования для революционеров.

Тюрьмы в США пока не открыли, но полиция в некоторых штатах, говорят, уже фактически прекратила работать. В самой зоне CHAZ накануне произошла первая стрельба с убийством:

https://lenta.ru/news/2020/06/20/seattle/

2. В канадский парламент в марте внесли законопроект, предполагающий посадку в тюрьму за отказ сменить пол ребёнку:

https://regnum.ru/news/society/2885205.html

Законопроект о тюремных сроках за любое противодействие гомосексуальному или трансгендерному поведению детей внесён в палату общин в Канаде. Об этом сообщает One America News.

Законопроект C-8 запрещает репаративную терапию, которая определена как практика, лечение или услуга, направленная на изменение сексуальной ориентации человека на гетеросексуальную. Также это изменение гендерной идентичности человека на цисгендерную или подавление и уменьшение негетеросексуального влечения или сексуального поведения.

Проще говоря, родителям будет грозить тюрьма за то, что они не позволят своим несовершеннолетним детям изменить пол. Наказание ждёт врачей и специалистов, которые откажутся подтвердить у ребёнка расстройство гендерной идентичности, отмечает телеканал.

Вместе с тем указано, что такое расстройство у более чем 80% детей проходит к 18 годам, если не подвергать их терапии, связанной со сменой пола.

Вопрос к жителям Канады – какова судьба этого законопроекта? Уже приняли? Есть первые посаженные?

3. Оказывается, из трансгенных животных научились получать лекарства для терапии рака:

https://nplus1.ru/news/2020/06/18/drug-in-goat-milk

Биологи создали две линии коз, которые выделяют противораковые антитела цетуксимаб с молоком. Трансгенные козы помогут снизить стоимость производства препарата и увеличить производительность. Кроме того, выделенный из молока цетуксимаб обладает преимуществами перед коммерческим препаратом, который используют сейчас: он эффективнее запускает цитотоксический ответ и не несет иммуногенный эпитоп. Препринт статьи доступен на портале bioRxiv.

Моноклональные антитела используют в качестве лекарств при ряде заболеваний, в том числе различных видах рака. Производство антител основано на клеточных культурах млекопитающих — в таких условиях рекомбинантные белки правильно гликозилируются, что зачастую необходимо для их работы. Однако клеточные культуры являются дорогостоящим и малопродуктивным способом производства.

В качестве альтернативы клеточным культурам используют трансгенных молочных животных — вместе с молоком они вырабатывают необходимые белки. Такой подход значительно дешевле и позволяет добывать рекомбинантные вещества в больших объемах. С молоком коз уже получают человеческий антитромбин, а кроликов — ингибитор С1-эстеразы и фактор свертывания крови VII.

Интересно, что скажут на это противники ГМО-еды. Можно ли, с их точки зрения, использовать такие лекарства, и что потом делать с трансгенными козами и кроликами, можно ли их есть?