Обнаружено тело третьего погибшего под завалами дома в Киеве

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21.06.2020, 20:30, Новости дня

Под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело третьего погибшего, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

«По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека», – передает РИА «Новости» сообщение Госслужбы.

В воскресенье в девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв газа. Разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей.

Рассматривается версия в том числе срабатывания взрывного устройства.



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