Заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение

21.06.2020, 20:30, Новости дня

В драке у магазина на Черкизовской улице в Москве ножевое ранение получил 29-летний мужчина, который заступился за девушку.

Он вступился за девушку во время перепалки, после чего началась драка, в которой участвовали до шести человек. Москвич получил удар ножом, информирует РЕН-ТВ.

О его состоянии не сообщается, обстоятельства инцидента выясняются.