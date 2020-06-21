Заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение
21.06.2020, 20:30, Новости дня
В драке у магазина на Черкизовской улице в Москве ножевое ранение получил 29-летний мужчина, который заступился за девушку.
Он вступился за девушку во время перепалки, после чего началась драка, в которой участвовали до шести человек. Москвич получил удар ножом, информирует РЕН-ТВ.
О его состоянии не сообщается, обстоятельства инцидента выясняются.
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