Мнение: Путин начал объяснять поправки к Конституции – надо вернуть исконные русские земли

21.06.2020, 20:21, Разное

Сейчас все бывшие страны СССР сойдут с ума от ужаса. Их можно понять, учитывая нынешнюю военную мощь России. И полный развал США и НАТО. Владимир Путин обещал специально выступить, пояснить поправки, но уже начал это делать. И это хорошо, потому что некоторые ни я, ни прочие россияне, вообще не поняли. Обнуление сроков поняли. Чтобы президент мог остаться до 2036 года. Статус “мама, папа, а не родитель 1 и 2” – поняли. Что тут непонятного? А “закрепление целостности суверенитета” – это что, это к чему?

И вот президент Владимир Путин заявил, что будем земли исконные русские возвращать. Извините, языком былин заговорил.

В СССР существовало право выхода из состава для субъектов, однако не было четкой процедуры. В этом случае какая-либо республика, вновь образованная в советское время, получала “огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий”. Если бы она затем решила объявить независимость, то страна могла бы потерять все это. Правильно было бы, чтобы республика выходила из состава, “с чем пришла”.

“И не тащила с собой подарки от русского народа”, – сказал Путин, отметив, что нигде подобного прописано не было.

В общем, когда принималась та Конституция, она была проамериканская, и танки стреляли по Парламенту, а сейчас пришло время разобраться – где наша земля, где ваша земля, и давайте обратно вот эти территории, эти и еще эти, а сами – либо принимайте Российское гражданство или переселяйтесь чуть подальше.

Я же правильно понял?