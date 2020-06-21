В Якутии произошла утечка топлива на дизельной электростанции

21.06.2020, 20:16, Новости дня

В селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из поврежденной емкости на дизельной электростанции, информирует пресс-служба МЧС.

«В селе Аргахтах из емкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости. Перекачка проводится в соседнюю емкость объемом 160 тонн и две емкости объемом 25 тонн», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Напомним, в начале июня был объявлен режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Сообщалось, что авария на ТЭЦ-3, предположительно, могла произойти из-за подвижек грунта. Разлив локализован.