 

Испания открыла границы для туристов из Европы

21.06.2020, 20:15, Новости дня

Испания вновь открыла свои границы для европейских туристов на фоне ослабления карантинных мер на континенте, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Испания, ранее занимавшая третье место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, спустилась на седьмое место. По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса по коронавирусу, в стране зарегистрировано около 246 тысяч инфицированных.

И в то время ,как в Европе ситуация медленно улучшается, такие страны, как Бразилия, ЮАР, Индия и США, сообщают о тревожном росте.

США занимают первое место в мире по числу выявленных инфицированных – более 2,2 миллиона человек.

За ними следуют Бразилия (более миллиона инфицированных) и Россия (более 576 тысяч).

США также лидируют по числу умерших от COVID-19 (более 120 тысяч).

Шесть сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа заразились коронавирусом. Об этом было объявлено в субботу лишь за несколько часов до предвыборного митинга президента в Талсе, штат Оклахома, – первом подобном мероприятии с начала пандемии.

На митинге президент объяснил столь высокое число инфицированных масштабами тестирования.

«Когда вы тестируете в таких масштабах, то вы находите больше людей, больше случаев», – сказал он. – Так что я сказал своим людям: пожалуйста, замедлите тестирование. А они все тестируют и тестируют».

Белый дом позднее дал разъяснение словам президента, подчеркнув, что это была шутка.

Южная Корея в воскресенье сообщила о 48 новых случаях заболевания коронавирусом, половина из которых пришлась на Сеул. В Китае зарегистрировано 25 новых случаев, большинство из них также в столице страны – Пекине. Обе страны ввели строгие меры для сдерживания вируса, но новые вспышки появились после ослабления ограничений.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на днях предупредил об ускорении пандемии.

«Мы находимся в новой и опасной фазе», – сказал он.

Глава международной организации заявил о необходимости сохранения карантинных мер для прекращения распространения вируса.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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